Oğulları ile beraber Çanakkale'de tatilde olan çift o anlarda çekilen karelerde böyle görüntülendi.
Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş yeniden bir arada
5 yıl önce boşanan Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş çifti barıştı. Ünlü çift oğullarıyla tatile çıktı.Magazin - 20 Temmuz 2017 11:15
2008 yılında gizlice evlenen ve 2012'de boşanan Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş yıllar sonra bir araya geldi. Birkaç aydır görüştükleri ve barıştıkları konuşulan ünlü ikili beraber tatile çıktı.
Oğulları ile beraber Çanakkale'de tatilde olan çift o anlarda çekilen karelerde böyle görüntülendi.
Oğulları ile beraber Çanakkale'de tatilde olan çift o anlarda çekilen karelerde böyle görüntülendi.
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Gamze Özçelik, Uğur Pektaş, barışma
MAGAZİN HABERLERİ
- Nur Yerlitaş taburcu oldu!
- 'Ölümlü Dünya'da dev kadro
- Acun Ilıcalı'dan düğün itirafı!
- Harun Kolçak'ın sosyal medyada dolaşan vasiyeti gerçek mi?
- Hacı Sabancı'nın yeni sevgilisi; İlkem Öztürk
- Acun Ilıcalı'dan 3 Adam'a bir şans daha!
- Ebru Şallı ilk kez konuştu: Evli olduğunu biliyordum
- Reytinglerin galibi hangisi oldu?
- Acılı baba Eşref Kolçak'tan ilk sözler
- Ebru Şallı'nın sevgilisi Uğur Akkuş'un eşi Gonca Akkuş açıkladı: 9 haftalık hamileyim