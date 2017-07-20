Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş yeniden bir arada

5 yıl önce boşanan Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş çifti barıştı. Ünlü çift oğullarıyla tatile çıktı.

Magazin - 20 Temmuz 2017 11:15
Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş yeniden bir arada
2008 yılında gizlice evlenen ve 2012'de boşanan Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş yıllar sonra bir araya geldi. Birkaç aydır görüştükleri ve barıştıkları konuşulan ünlü ikili beraber tatile çıktı.

Oğulları ile beraber Çanakkale'de tatilde olan çift o anlarda çekilen karelerde böyle görüntülendi.


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