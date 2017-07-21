Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş yeniden evleniyor! İşte tarih..

Ünlü oyuncular Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın düğün tarihi belli oldu.

Dedikodu - 21 Temmuz 2017 12:59
Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş yeniden evleniyor! İşte tarih..
2008 yılında evlenen ve 2012 yılında boşanan Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş çifti 5 yıl sonra yeniden evleniyor.


3 hafta önce barışan ve oğulları Muratcan'la Çanakkale'de tatile çıkan çift ağustos ayında ikinci kez nikah masasına oturacak.

Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş yeniden bir arada

Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş yeniden bir arada
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Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş yeniden bir arada