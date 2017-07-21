Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş yeniden evleniyor! İşte tarih..
Ünlü oyuncular Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın düğün tarihi belli oldu.
Dedikodu - 21 Temmuz 2017 12:59
2008 yılında evlenen ve 2012 yılında boşanan Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş çifti 5 yıl sonra yeniden evleniyor.
3 hafta önce barışan ve oğulları Muratcan'la Çanakkale'de tatile çıkan çift ağustos ayında ikinci kez nikah masasına oturacak.
Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş yeniden bir arada
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