Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş yeniden evleniyor! İşte tarih..

Dedikodu - 21 Temmuz 2017 12:59

Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş yeniden bir arada

2008 yılında evlenen ve 2012 yılında boşanan Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş çifti 5 yıl sonra yeniden evleniyor.3 hafta önce barışan ve oğulları Muratcan'la Çanakkale'de tatile çıkan çift ağustos ayında ikinci kez nikah masasına oturacak.