Gamze Özçelik'i yıkan haber!

Şehit Piyade Uzman Çavuş Selim Topal, Gamze Özçelik'in yakın arkadaşı çıktı.

Magazin - 21 Ocak 2017 11:25
Gamze Özçelik'i yıkan haber!
Türkiye El Bab şehitlerine ağlıyor. Şehit olan 5 askerden Piyade Uzman Çavuş Selim Topal, oyuncu Gamze Özçelik'in yakın arkadaşı çıktı. Instagram'dan duygusal bir paylaşımda bulunan Özçelik bir de şehitle çekilmiş fotoğrafını paylaştı.

"Lütfen gerçek olmasın.. Daha geçen gün konuştuk seninle... Şehit olan, gazi olan arkadaşların için ağlıyordun, mazlumlara üzülüyor, savaş altında yoklukla savrulan çocuklar için dertleniyordun. Yazıyorum şimdi sana 'iyi misin' diyorum; cevap alamıyorum. 'İyi misin' lütfen yazsana?... Dostum oldun sen benim. Hayri de seninle miydi? Söylesen ya! Hep düşünürdüm 'sen şehit olsan ne yaparım' diye. Gönlü güzel, yüzü güzel insan. 'Umut olmak için oralardayız' diyordun hep... Sizde ki nasıl bir vefa? İki günde iki gönüldaşımı kaybettim... Neden böyle oluyor söylesen ya? Neden sizleri yolcu bile edemediğim, uzakta olduğum zamanlar da gidiyorsunuz biri bana açıklasa ya? Allah'ım ailesine sabır ver... Allah'ım... Ahh..."


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