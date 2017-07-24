Gamze Özçelik'in bikini korkusu!

Magazin - 25 Temmuz 2017 07:00

Gamze Özçelik, kız kardeşi ve babasıyla Bodrum'da tatil yapıyor.Ünlü oyuncu, önceki gün plajdaydı ancak habercileri görünce deniz hayali suya düştü.Özçelik bikinili görüntülenmemek için şezlonga bile gitmeden geri dönüp plajdan ayrıldı.Kaynak: hurriyet.com.tr