Gamze Özçelik'in bikini korkusu!

Önceki gün Bodrum'da bir plajda denize girmek isteyen Gamze Özçelik, gazetecileri görünce bikinili poz vermemek için geri dönüp plajdan ayrıldı.

Magazin - 25 Temmuz 2017 07:00
Gamze Özçelik'in bikini korkusu!
Gamze Özçelik, kız kardeşi ve babasıyla Bodrum'da tatil yapıyor.

Ünlü oyuncu, önceki gün plajdaydı ancak habercileri görünce deniz hayali suya düştü.

Özçelik bikinili görüntülenmemek için şezlonga bile gitmeden geri dönüp plajdan ayrıldı.

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Kaynak: hurriyet.com.tr
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