Gamze Özçelik'ten duygu dolu paylaşım!

Oyunculuğu bırakmasının ardından Umuda Koşanlar Derneği'ni kuran Gamze Özçelik, 'Dünya Gönüllüler Günü' için yaptığı sosyal medya paylaşımıyla duygulandırdı.Özçelik, Suriye'de çocuklara yardım ettiği süreçte çekilen fotoğrafları paylaşıp altına "Biz aşkla yanmaya, hasret çekmeye, paylaşmaya, kavuşmaya ve hep daha fazlasını hayal etmeye gönüllü olmuşuz haberimiz yokmuş. Ne mutlu ki nasip olmuş. Çok şükür... Bu zamana kadar yolda yoldaşım olan tüm dostlarıma muhabbetle selam olsun." notunu düştü.