Dedikodu - 08 Mayıs 2017 12:53

Gamze Karaman ve Nedim Keçeli'nin düğünü

Orhan-Müzeyyen Keçeli’nin oğlu, Seba İnşaat’ın patronu Nedim Keçeli, 4 yıldır birlikte olduğu Gamze Karaman ile 31 Mart’ta, İstanbul-İstinye’deki evinde evlenmişti. Daha sonra da İtalya-Venedik’teki ‘Belmond Hotel Cipriani’de 140 kişilik bir düğün yaptılar. Fransız Shamza Grubu’nun müzikleri eşliğinde eğlenen misafirler hafta sonunu Venedik’te geçirdi. Düğünden kareler de haber sayfalarına yansıdı.Fotoğraflarda ki bir detay ise dikkatli okuyucuların gözünden kaçmadı. Düğünde çekilen aile fotoğrafında bulunan herkes “Keçeli”ydi. Gamze Karaman’ın ailesinden kimse fotoğraflarda yoktu. Bu durumu fark eden okuyucular “Gamze’nin kimsesi yok mu?” şeklinde yorumlar yaptı. Gamze Karaman’ın ailesinin neden fotoğraflarda yer almadığı merak konusu oldu.