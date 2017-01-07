Garry Rodrigues Galatasaray'da!

Galatasaray Kulübü, transfer etmek istediği Garry Rodrigues ile anlaştıktan sonra için kulübü PAOK ile de resmen anlaştı.

Futbol - 07 Ocak 2017 22:17
Garry Rodrigues Galatasaray'da!
Galatasaray, Garry Rodrigues'e yıllık 1 milyon 350 bin Euro kulübüne ise 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Garry Rodrigues, Yunanistan'dan eğer uçak kalkarsa yarın İstanbul'a gelecek.


Pazartesi günü sağlık kontrolünden geçecek olan oyuncu salı günü de takım Florya Metin Oktay Tesislerinde ilk çalışmasını yapacak.

Rodrigues bu sezon PAOK formasıyla çıktığı 22 maçta 6 gol atarken 8 asist yaptı.

Kaynak:hurriyet.com.tr
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

FUTBOL HABERLERİ

  • Antalyaspor Eto'o için karar verdi
  • Mitrovic, Beşiktaş'ta! İşte ücreti
  • Yeni transferler İstanbul'da!
  • Matej Mitrovic, Beşiktaş'ta!
  • Galatasaray'da yaprak dökümü
  • Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi!
  • Fenerbahçe'nin ilk transferi
  • GS'ye PFDK'dan kötü haber
  • Fenerbahçe'den 6 gollü şov!
  • Aslan dağıldı! 5 gol, 3 kırmızı kart

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Demet Akalın, Şeyma Subaşına çattı!
  • Gülben ile Mustafa aynı eve mi taşındı?
  • Engin Akyürek hayranları kızmasın ama...
  • "Diriliş Ertuğrul"a 2 bomba transfer!
  • Özcan, Aslı'yı bırakmıyor!
  • Terör ihbarı Demet Akalın'ı korkuttu!
  • İrem Derici'yi kızdıran haber!
  • 'Survivor'a katılacak son iki isim belli oldu!
Demet Akalın, Şeyma Subaşına çattı!

EN POPÜLER HABERLER

  • Pelin Karahan: Artık sadece evde aileme..!
  • "Ah Ulan Sevda" klibinden yeni tanıtım
  • Zehra dönmek istiyor!
  • Özcan Deniz köye yerleşti!
  • Berrak Tüzünataç o soruya çok kızdı!
  • "Oyunculuğu bıraktım" diyordu...
  • Whatsapp'la evlilik teklifi!
  • 'Boşanıyorlar' derken bebek müjdesi geldi!
Pelin Karahan: Artık sadece evde aileme..!