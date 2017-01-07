Garry Rodrigues Galatasaray'da!

Futbol - 07 Ocak 2017 22:17

Galatasaray, Garry Rodrigues'e yıllık 1 milyon 350 bin Euro kulübüne ise 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Garry Rodrigues, Yunanistan'dan eğer uçak kalkarsa yarın İstanbul'a gelecek.Pazartesi günü sağlık kontrolünden geçecek olan oyuncu salı günü de takım Florya Metin Oktay Tesislerinde ilk çalışmasını yapacak.Rodrigues bu sezon PAOK formasıyla çıktığı 22 maçta 6 gol atarken 8 asist yaptı.Kaynak:hurriyet.com.tr