Gastronomi Turizmi Derneği (GTD), New York'ta sağlıklı Türk mutfağı tanıtımı gerçekleştirdi!

Gastronomi Turizmi Derneği (GTD), Türkiye’nin TC.Ticaret Bakanlığı,TC. New York Başkonsolosluğu’nun, THY, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi destekleri ile , Manhattan’in artık en ünlü binaları arasına giren Türk Evi’nde 14 Ocak saat 19:00’da Türk mutfağı’nı dünyanın en güçlü tüketim pazarına sunan nitelikli bir etkinlik gerçekleştirdi.
70 yabancı basın, influcer bu önemli etkinlikte Dünya’nın en önemli merkezlerinden biri olan Newyork’da gurur abidesi binamız Türkevi’nde görsel ve içerik şöleni ile ağırlandı.
Sağlıklı beslenme uzmanı Dr. Ender Saraç’ın moderatörlüğündeürünlerin hikayelerinin İngilizce anlatıldığı bu özel geccede misafirlere unutulmayacak Türk yemek lezzeti tattırıldı.
Ayrıca 3 boyutlu Türkiye Gastronomi Filmi ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sn.Fatma Şahin’in özel sunumları ile Unesco sürecinde Kültürel Mirasımız olana Gaziantep Mutfağı tanıtımları da basın mensupları tarafından ilgi ile karşılandı.
Türkiye Gastronomi Turizmi Derneği'nin, Türk Hava Yolları'nın sponsor olduğu bu nitelikli etkinlikte ülkemizin ürünleri ve gazetecileri Türk Mutfağını doğru aktarmak için New York’ta tam bir çıkartma gerçekleştirdi.
UNESCO listesinde yer alan Gaziantep GAGEV’in katkı sunduğu özel akşam yemeği, eşsiz yöresel tatları ve Türk mutfağının özgün tatlarını sergiledi.
ÇORBA & SALATA
Balkabağı çorbası
w/ Kuru Yoğurt (Tarhana) Cips ve rezene tohumu
Yeşil salata
Maydanoz ile birlikte. Nane, Roka, Dereotu ve Fesleğen, Nar Pekmezli Zeytin Sosu
Ağız temizleyici: Sumak şerbeti
MEZE
Patlıcan salatası
Fava
Yaprak sarma
Lakerda
Hamsi ceviche
Topik
Pırasa topları
ANA YEMEK
Papillote'de Akdeniz levreği
w/ Karides, Narenciye, sarımsak ve arpacık soğanı
TATLI
Ayva Tatlısı
krem ile
Baklava
Kemalpaşa
Urmu dutu şurubu
Zahter çayı
Menengeçfrappesi
Yapraklı Cacık
Salgam (fermente şalgam suyu)
Mat çay
Ada çayı
Bu etkinlikle, GTD, Türk yemek kültürünün tanıtılması haricinde döviz kazandırıcı hizmetler kapsamında Türk ürünlerinin yabancı marketlerde yerini alması için yoğun çalışmalar başlattı.
GTD Başkanı Boztepe;etkinliğe destek sağlayan TC. Ticaret Bakanlığı,TC. Dışİşleri Bakanlığı, TC. New York Başkonsolosluğu ,THY (Türk Hava Yolları), Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fatma Şahin ve Moderatör Dr. Ender Saraç‘a plaket takdiminde bulundu.
Gastronomi Turizmi Derneği (GTD), New York'ta sağlıklı Türk mutfağı tanıtımı gerçekleştirdi!
GTD’nin New York etkinliği, “Türk mutfağını ve dünyaya sağlıklı ve lezzetli pazarlanması” teması ile Gastroshow etkinliği , Türkiye Gastronomisi için büyük bir adım oluşturdu…
15.01.2022 09:15 Yaşam