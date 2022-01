Gastronomi Turizmi Derneği (GTD), New York'ta sağlıklı Türk mutfağı tanıtımı gerçekleştirdi!

Gastronomi Turizmi Derneği (GTD), Türkiye’nin TC.Ticaret Bakanlığı,TC. New York Başkonsolosluğu’nun, THY, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi destekleri ile , Manhattan’in artık en ünlü binaları arasına giren Türk Evi’nde 14 Ocak saat 19:00’da Türk mutfağı’nı dünyanın en güçlü tüketim pazarına sunan nitelikli bir etkinlik gerçekleştirdi.70 yabancı basın, influcer bu önemli etkinlikte Dünya’nın en önemli merkezlerinden biri olan Newyork’da gurur abidesi binamız Türkevi’nde görsel ve içerik şöleni ile ağırlandı.Sağlıklı beslenme uzmanı Dr. Ender Saraç’ın moderatörlüğündeürünlerin hikayelerinin İngilizce anlatıldığı bu özel geccede misafirlere unutulmayacak Türk yemek lezzeti tattırıldı.Ayrıca 3 boyutlu Türkiye Gastronomi Filmi ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sn.Fatma Şahin’in özel sunumları ile Unesco sürecinde Kültürel Mirasımız olana Gaziantep Mutfağı tanıtımları da basın mensupları tarafından ilgi ile karşılandı.Türkiye Gastronomi Turizmi Derneği'nin, Türk Hava Yolları'nın sponsor olduğu bu nitelikli etkinlikte ülkemizin ürünleri ve gazetecileri Türk Mutfağını doğru aktarmak için New York’ta tam bir çıkartma gerçekleştirdi.UNESCO listesinde yer alan Gaziantep GAGEV’in katkı sunduğu özel akşam yemeği, eşsiz yöresel tatları ve Türk mutfağının özgün tatlarını sergiledi.Balkabağı çorbasıw/ Kuru Yoğurt (Tarhana) Cips ve rezene tohumuYeşil salataMaydanoz ile birlikte. Nane, Roka, Dereotu ve Fesleğen, Nar Pekmezli Zeytin SosuAğız temizleyici: Sumak şerbetiPatlıcan salatasıFavaYaprak sarmaLakerdaHamsi cevicheTopikPırasa toplarıPapillote'de Akdeniz levreğiw/ Karides, Narenciye, sarımsak ve arpacık soğanıAyva Tatlısıkrem ileBaklavaKemalpaşaUrmu dutu şurubuZahter çayıMenengeçfrappesiYapraklı CacıkSalgam (fermente şalgam suyu)Mat çayAda çayıBu etkinlikle, GTD, Türk yemek kültürünün tanıtılması haricinde döviz kazandırıcı hizmetler kapsamında Türk ürünlerinin yabancı marketlerde yerini alması için yoğun çalışmalar başlattı.GTD Başkanı Boztepe;etkinliğe destek sağlayan TC. Ticaret Bakanlığı,TC. Dışİşleri Bakanlığı, TC. New York Başkonsolosluğu ,THY (Türk Hava Yolları), Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fatma Şahin ve Moderatör Dr. Ender Saraç‘a plaket takdiminde bulundu.