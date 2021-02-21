Gazeteci Hakan Erol'dan iddia: Acun Ilıcalı, Adnan Oktar cemaati içinde aktif bir rol oynadı

Odatv Editörü Hakan Erol, Adnan Oktar cemaatini ele aldığı, Kırmızı Kedi Yayınevi’nden çıkan “Turnike” adlı kitabı üzerine, SoL Haber Portalı’na konuştu. Ali Ufuk Arikan’ın sorularını yanıtlayan Hakan Erol, “Acun Ilıcalı cemaatin içinde olduğu dönemde epey aktif bir rol üstleniyor” açıklamasında bulundu.Erol açıklamasının devamında, "Kendilerini cemaatle ve Oktar’la tanıştıranların Acun olduğunu da ifade ediyorlar. Kitap, bugüne kadar Acun’un cemaatle bağlantılarını hiç olmadığı kadar açık şekilde ele alıyor" ifadelerini kullandı."Evet, kitabın bir bölümü ‘Ünlüler’ adını taşıyor. Bu bölümde bu cemaate öyle ya da böyle bir şekilde bulaşmış, ‘müritlik’ yapmış, özel misyonlar üstlenmiş veya bilerek ya da bilmeyerek etkinliklerine katılmış birçok ünlü isim bulunuyor. Ünlü isimler arasında Acun Ilıcalı elbette baş sırada yer alıyor.Acun Ilıcalı cemaatin içinde olduğu dönemde epey aktif bir rol üstleniyor. Etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olanlar, müştekiler veya hiçbir suçu kabul etmeyip, hâlâ cemaatlerini savunan örgüt üyeleri, Acun’un ismini bolca veriyorlar. Öyle ki, bu isimlerin bir kısmı Acun’ın lise arkadaşı aynı zamanda. Kendilerini cemaatle ve Oktar’la tanıştıranların Acun olduğunu da ifade ediyorlar. Kitap, bugüne kadar Acun’un cemaatle bağlantılarını hiç olmadığı kadar açık şekilde ele alıyor.Yalnızca Acun’la da bitmiyor tabii ki ünlüler… Bu bölümde birçok isim bulunuyor. İlk kez yayımlanan fotoğraflar var… Yalnızca şöyle bir şey söyleyeyim; çok ünlü bir şovmen Oktar’la fotoğraf çektirebilmek için yanıp tutuşuyor ve hasta yatağında cemaat üyelerinden çiçek göndermelerini bekliyor. Bu kadarı bile yeterli sanırım…Bu kısımda tabii ki bir de başka başka ünlülerin üstlendikleri ‘misyonlar’ da yer alıyor.”