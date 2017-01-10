Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne saldırı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde silah sesleri.. Emniyet Müdürlüğü önünde çatışma çıktı..

Yaşam - 10 Ocak 2017 15:53
Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne saldırı
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde çatışma çıktı. Gerçekleşen silahlı çatışmada 1 polisin yaralandığı bildiriliyor. Çıkan çatışmada bir terörist öldürüldü. 2. terörist aranıyor

Bölgeye gelen özel harekat ekipleri kaçtığı düşünülen terörist için geniş çaplı operasyon düzenlediği belirtildi.
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