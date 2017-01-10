Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde çatışma çıktı. Gerçekleşen silahlı çatışmada 1 polisin yaralandığı bildiriliyor. Çıkan çatışmada bir terörist öldürüldü. 2. terörist aranıyor
Bölgeye gelen özel harekat ekipleri kaçtığı düşünülen terörist için geniş çaplı operasyon düzenlediği belirtildi.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne saldırı
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde silah sesleri.. Emniyet Müdürlüğü önünde çatışma çıktı..Yaşam - 10 Ocak 2017 15:53
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, saldırı
YAŞAM HABERLERİ
- İstanbul'da okullar yarın da tatil! Peki havalar nasıl olacak?
- Ataköy Camii'nde tente çöktü
- Karlı yolda nasıl yürünmeli?
- Reflü kansere neden olabilir
- KPSS tercih sonuçları açıklandı! 2016/2 tercih sonuçları...
- İsmail Kahraman’ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
- Facebook'ta 'yarın teslim tarihi!' çılgınlığı
- Karlı havada hastalanmamak için doğru beslenin
- İstanbul'da ulaşıma kar engeli!
- THY'den açıklama: 277 sefer iptal edildi!