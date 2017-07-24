Gaziantep kendi elektriğini üretiyor

Türkiye'nin en fazla güneş alan kentlerinden Gaziantep'te, Büyükşehir Belediyesi, 20 dönüm alan üzerine kurduğu 1 megavat kapasiteli güneş enerji santrali ile elektrik üretimine başladı. Yeni kurulan santralde yıllık 1 milyon 700 bin kilovatsaat elektrik üretimi yapılması hedefleniyor.

Teknoloji - 24 Temmuz 2017 19:18
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, güneş enerji santrali ile kentte elektrik üretimi yapacaklarını söyledi. Şahin, santralde 30 kilovat gücünde 33 inverter ve 265 vat gücünde 4 bin 356 polikristalin panel kullanıldığını ifade etti. Türkiye'nin, yenilenebilir enerji potansiyeli açısından iyi konumda olduğunu Gaziantep'in yılın her döneminde aylık ortalama güneşlenme süresinin 4 saat üzerinde olduğuna dikkat çeken Fatma Şahin, "Türkiye'nin yıllık güneşlenme süresi yaklaşık 2 bin 738 saattir. Günlük ortalama 7,5 saat güneşlenme süresine sahip ülkemiz, Almanya’dan yüzde 60 daha fazla güneş ışınlarından yararlanıyor. Gaziantep'in yıllık ortalama güneşlenme süresi 2 bin 978 saattir. Bu da ortalama 8,19 saate denk geliyor. Şehrimizde yılın her döneminde aylık ortalama güneşlenme süresi 4 saatin üzerindedir. Bu kaynaktan daha fazla istifade etmemiz gerekiyor. Bunun için kurduğumuz 1 megavatlık tesisimiz hizmete girdi. 15 megavatlık kısmın ise bürokratik işlemleri devam ediyor, yine 3 megavatlık tesisin de fizibilitesini yaptık. Tesisimizden elde edilen elektrik öncelikle şehrimizin aydınlatılmasında kullanılacak" diye konuştu.


Kaynak:DHA
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