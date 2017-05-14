Gaziantepspor 0-1 Galatasaray

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gaziantepspor'a konuk oluyor... Gaziantep Arena'daki maçın hakemi Hüseyin Göçek. Galatasaray 31. dakikada Josue ile golü buldu: 0-1

Futbol - 14 Mayıs 2017 19:00
Gaziantepspor 0-1 Galatasaray
İLK 11'LER:
Gaziantepspor: Victor, Barış, Wallace Reis, Musa, Pedroso, Thiam, Fatau, Orkan, İlhan, Doğanay, Ghilas
Galatasaray: Muslera, Sabri, Ahmet, Semih, Linnes, Selçuk, Josue, Bruma, Sneijder, Sinan Gümüş, Podolski
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