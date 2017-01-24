Gaziantepspor'da İbrahim Üzülmez dönemi bitti

Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırdı.

Futbol - 24 Ocak 2017 11:54
Gaziantepspor'da İbrahim Üzülmez dönemi bitti
Gaziantepspor yönetimi, İbrahim Üzülmez ile bir araya geldi ve karşılıklı olarak yolları ayırma kararı aldı.

Gaziantepspor'da 12 Aralık'ta İsmail Kartal'ın yerine gelen İbrahim Üzülmez, takımın başında çıktığı 3 maçta da mağlubiyet almıştı.
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