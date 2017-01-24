Gaziantepspor yönetimi, İbrahim Üzülmez ile bir araya geldi ve karşılıklı olarak yolları ayırma kararı aldı.
Gaziantepspor'da 12 Aralık'ta İsmail Kartal'ın yerine gelen İbrahim Üzülmez, takımın başında çıktığı 3 maçta da mağlubiyet almıştı.
Gaziantepspor'da İbrahim Üzülmez dönemi bitti
Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırdı.Futbol - 24 Ocak 2017 11:54
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