Gaziantepspor'da İbrahim Üzülmez dönemi bitti

Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırdı.

Futbol - 24 Ocak 2017 11:54

Gaziantepspor yönetimi, İbrahim Üzülmez ile bir araya geldi ve karşılıklı olarak yolları ayırma kararı aldı.



Gaziantepspor'da 12 Aralık'ta İsmail Kartal'ın yerine gelen İbrahim Üzülmez, takımın başında çıktığı 3 maçta da mağlubiyet almıştı.

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