İlhan Cavcav'ın vefatı nedeniyle Gençlerbirliği Kulübü, Futbol Fedarasyonu'na başvurdu, Gaziantepspor'da karşılaşmanın iptal edilmesine onay verince, karşılaşmanın ileri bir tarihe ertelenmesi kararlaştırıldı.
Kaynak:DHA
Gaziantepspor-Gençlerbirliği maçı ertelendi
Gençlerbirliği Kulüp Başkanı İlhan Cavcav'ın ölümünün ardından bugün saat 13.30'da oynanacak olan Gaziantepspor-Gençlerbirliği karşılaşması ertelendi.Futbol - 22 Ocak 2017 12:13
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