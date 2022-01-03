Gebelik Şekeri, İri bebek gelişimine neden olabilir

Anne adaylarında gebelik öncesinde şeker hastalığı olmamasına rağmen, gebelik döneminde şeker seviyesinde yükselme olması sık görülebilen bir durumdur. Bu durum, gebelik diyabeti olarak adlandırılmakta ve diyabetik gebe ile karıştırılmamalıdır. Adatıp İstanbul Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. N. Nihan Özdemir, şeker hastalığının gebelikten önce var olması ya da gebelik döneminde ortaya çıkmasının anne adayı ve bebek için bazı risklerin oluşturduğunu belirtiyor. Op. Dr. N. Nihan Özdemir; “Gebelik döneminde oluşan şeker hastalığının riskleri, gebelikten önce olan şeker hastalığına göre daha az risk içerir. Ancak bunun gebelerde mutlaka şeker yükleme testiyle belirlenmesi ve tedavi edilmesi gerekir. Aksi halde anne adaylarında gebelik zehirlenmesi, yüksek tansiyon, erken doğum, düşük gibi sorunlar şeker hastası olmayan gebelere göre daha yüksek olur.” açıklamalarında bulundu.Op. Dr. N. Nihan Özdemir, gebelikten önce şeker hastası olan kadınlarda (diyabetik gebe) ve gebelik diyabeti ortaya çıkan anne adaylarında bebeğin fazla kilolu doğması yani makrozomik bebek gelişiminin söz konusu olabileceğinin altını çiziyor. İri bebek gelişiminin en önemli problemlerinden birisinin normal doğum süreci olduğunu belirten Dr. Özdemir, bu durumda tercih edilmesi gereken doğum yönteminin sezaryen olması gerektiğini ifade ediyor.Peki şeker hastalığı görülen anne adayında bebekte olabilecek riskler nelerdir? Op. Dr. Nihan Özdemir sizler için sıraladı:Doğum sonrasında akciğerlerin fazla gelişmemesi yüzünden bebekte solunum sıkıntısı yaşanabilir.Bebeğin makrozomik yani iri olması ihtimali vardır.Bebek olması gerekenden daha küçük olabilir.Doğumdan sonra bebekte hipoglisemi yani kan şekerinin düşmesi, hipokalsemi, polisitemi, hiperbiluribinemi yani sarılık görülme riskleri olabilir.İleri aşamada kalp hastalıklarının oluşması söz konusu olabilir.Böbrek anomalileri olabilir.Beyin ve merkezi sinir sisteminde anomaliler görülebilir.Kulak anomalileri görülebilir.Sindirim sisteminde oluşacak anomaliler görülebilir.Anne adaylarında gebelik döneminde kan şekeri seviyeleri kontrol altına alındığında, oluşabilecek riskler de buna orantılı olarak azalacaktır. Sağlıklı bir gebelik dönemi ve doğum süreci yaşamak için düzenli kontrollerinizi ihmal etmeyin ve doktorunuzun tüm tavsiyelerine uymanın çok önemli olduğunu unutmayın.