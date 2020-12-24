'Geberin hepiniz' diye bağıran Kerimcan Durmaz'ın davası sonuçlandı!

Geçtiğimiz aylarda sosyal medyada paylaştığı, sokakta yürüyen 65 yaş üstü vatandaşlara skandal şekilde tepki gösterdiği video nedeniyle hakkında dava açılan Kerimcan Durmaz, yılbaşı için Türkiye’ye geldi. Koronavirüs pandemisi döneminde sokakta yürüyen yaşlı vatandaşlara "geberin hepiniz, biz gençler olarak devam edelim" diye bağırdığı görüntüler büyük yankı uyandıran Durmaz, tepkilerin odağında yer almıştı.Magazin muhabirlerinşn bu olayı hatırlatması üzerine sosyal medya fenomeni, "Dava sonuçlandı. Çok gereksiz ve saçma bir dava olduğunu sayın hakim bey de anladı ve beraat kararı aldım" dedi.