Gecce Guide 2020 Limited Edition, Dergilik uygulamasında!

2020 yılına özel olarak hazırlanan çok özel bir rehber ile karşınızdayız! Gecce Yayın Grubu’nun 20. yılında; 2020 yılına özel olarak hazırlanan ve koleksiyonunuza girmeye aday Gecce Guide 2020 Limited Edition ile en iyi mekanlarla tanışmaya hazır olun. İstanbul başta olmak üzere; Ankara, İzmir, Kapadokya, Antalya, Adana, Eskişehir, Kars ve Türkiye’nin dört bir yanından özel içerikler sizi bekliyor. En popüler restoranlar, gecce kulüpleri, lüks ve kaliteyi aynı çatı altında buluşturan oteller ve her anı keyif dolu AVM önerileri… Gecce Gurme Kurulu’nun değerli isimlerinden çok özel rotalar ve 2020 gastronomi dünyasına yön verecek satırlar… İstanbul’un en iyi mekanlarının şeflerinden, Gecce okuyucularına özel lezzet dolu tarifler… Ve çok daha fazlası!Türkiye’nin okuma alışkanlıklarını değiştiren uygulama Turkcell Dergilik; dergi ve gazete taşıma derdine son noktayı koyuyor! Uygulama ile tek dergi fiyatına yüzlerce dergiyi IOS ve ANDROID işletim sistemli tablet ve telefonlarınızdan indirip okuyabilirsiniz. Modadan spora; yaşamdan eğlenceye; iş dünyasından hobiye; dekorasyondan mutfağa Türkiye'nin popüler yüzlerce dergi ve gazetelerini cebinize indiren Dergilik uygulamasında; Gecce Guide 2020 Limited Edition’da var!Dergilik’i iPad’inizde ve iPhone’unuzda kullanmak için AppStore’dan; Android işletim sistemli tablet ve telefonlarınızdan kullanmak için Google Play’den ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Uygulamayı indirdikten sonra yine uygulamaya ücretsiz giriş yaparak zengin dergi ve gazete dünyasını keşfetmeye başlayabilirsiniz!Turkcell Dergilik uygulaması ana sayfasında size uygun makaleleri de daha hızlı bulabiliyorsunuz! 300’den fazla dergi ve gazeteden seçilen makaleler ana sayfa altında yer alıyor. Yüzlerce sayfa karıştırmadan ilgi alanınıza uygun haberlere/makalelere hızla ulaşabilirsiniz...Dergilerinizi ve gazetelerinizi çevrimdışı iken de okuyabilirsiniz! Dergilerinizi ve gazetelerinizi indirip dilediğiniz zaman internetiniz olmadan da okuyabilirsiniz..