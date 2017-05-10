Gecce Gurme Kurulu GECCETV'ye konuştu!

Gecce Gurme Kurulu, Summer Guide için bir araya geldi, GECCETV o anları böyle görüntüledi..

Magazin - 10 Mayıs 2017 18:30
Gecce Gurme Kurulu GECCETV'ye konuştu!
Türkiye'nin duayen isimlerinden oluşan Gecce Gurme Kurulu, dün gecce şehrin sevilen mekanı Ulus 29'ta yeniden bir araya geldi.

Dün gecce yine harika bir Gecce Gurme Kurulu toplantısına imza atıldı.. Yine ayakta alkışlanacak, beğeni toplayacak, çok kıskanılacak, taklit edilmeye çalışılacak bir gecce yaşandı.

İşte o geccenin detayları, işte GECCETV kamerasının çektiği çok röportajlar ve özel anlar..






Gecce Gurme Kurulu, Summer Guide için bir araya geldi!
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Deniz Çakır ile Oktay Kaynarca sosyal medyada didişti
  • Eurovision yarışmalarının unutulmayanları
  • "Ben olmayı çoktan yitirdim"
  • Melekler defileye nasıl hazırlanıyor?
  • Sabriye'den sıra dışı gol!

Deniz Çakır ile Oktay Kaynarca sosyal medyada didişti

MAGAZİN HABERLERİ

  • Dizilerin sosyal medya karnesi!
  • Kara Sevda'da ortalık karışıyor!
  • Hüzünlü bekleyiş sürüyor!
  • Acun Ilıcalı çıldırdı!
  • Ali ve Derin pes etmiyor!
  • Hayatında kimse var mı?
  • Sinem Kobal müjdeyi verdi!
  • Bahar Candan: Murat Boz ablamın..
  • Amine Gülşe, Mesut Özil'e koştu!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Hayranlarını sevindiren haber!
  • TV'de Diriliş, sosyal medyada Cesur ve Güzel
  • İkisini de Sevdim veda ediyor
  • Cem Yılmaz'dan şoke eden cevap!
  • Arkadaş mı, sevgili mi?
  • Hande Erçel: Bikini korkum yok!
  • İbrahim Erkal'ın beyin ölümü gerçekleşti!
  • Sinem Kobal müjdeyi verdi!
Hayranlarını sevindiren haber!