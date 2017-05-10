Gecce Gurme Kurulu GECCETV'ye konuştu!
Gecce Gurme Kurulu, Summer Guide için bir araya geldi, GECCETV o anları böyle görüntüledi..
Magazin - 10 Mayıs 2017 18:30
Türkiye'nin duayen isimlerinden oluşan Gecce Gurme Kurulu, dün gecce şehrin sevilen mekanı Ulus 29'ta yeniden bir araya geldi.
Dün gecce yine harika bir Gecce Gurme Kurulu toplantısına imza atıldı.. Yine ayakta alkışlanacak, beğeni toplayacak, çok kıskanılacak, taklit edilmeye çalışılacak bir gecce yaşandı.
İşte o geccenin detayları, işte GECCETV kamerasının çektiği çok röportajlar ve özel anlar..Gecce Gurme Kurulu, Summer Guide için bir araya geldi!
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.