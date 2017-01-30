Gecce.com, Demet Akalın'la konuştu!

Magazin - 30 Ocak 2017 17:27

İstanbul Beykoz Anadolu Hisarı'ndaki ünlü bir restoranda silahlı saldırı meydana geldi. Çevreye rastgele ateş açan saldırgan 1 kişiyi öldürdü, 2 kişiyi yaraladı. Olay anında Demet Akalın'ın da oradaydı. Gecce.com'a yaşadıklarını anlatan Akalın şöyle konuştu:"Radyodaki canlı yayınıma gidiyordum. Öncesinde bir şeyler yemek için mekana girdik. Yanımda İrem adında bir kız arkadaşım ve korumam vardı. Önce cam kırıldı. Ne olduğunu anlamadım. Sonra şok oldum hemen masanın altına atladım. 10 metre uzağımda oldu. Çok korktum. Korumam üstüme kapandı. Ben hayatımda bu kadar korkmamıştım. Bir kaç kişinin yaralandığını, kan aktığını ben de gördüm. Herkese çok geçmiş olsun."