Gecce.com, Demet Akalın'la konuştu!

Beykoz'daki ünlü restoranda silahlı saldırı meydana geldi. Olay sırasında mekanda bulunan Demet Akalın yaşadıklarını GECCE.com'a anlattı.

Magazin - 30 Ocak 2017 17:27
Gecce.com, Demet Akalın'la konuştu!
İstanbul Beykoz Anadolu Hisarı'ndaki ünlü bir restoranda silahlı saldırı meydana geldi. Çevreye rastgele ateş açan saldırgan 1 kişiyi öldürdü, 2 kişiyi yaraladı. Olay anında Demet Akalın'ın da oradaydı. Gecce.com'a yaşadıklarını anlatan Akalın şöyle konuştu:

"Radyodaki canlı yayınıma gidiyordum. Öncesinde bir şeyler yemek için mekana girdik. Yanımda İrem adında bir kız arkadaşım ve korumam vardı. Önce cam kırıldı. Ne olduğunu anlamadım. Sonra şok oldum hemen masanın altına atladım. 10 metre uzağımda oldu. Çok korktum. Korumam üstüme kapandı. Ben hayatımda bu kadar korkmamıştım. Bir kaç kişinin yaralandığını, kan aktığını ben de gördüm. Herkese çok geçmiş olsun."

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Demet Akalın

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

MAGAZİN HABERLERİ

  • Böyle veda edecekler
  • 'Cesur ve Güzel'e hırsız şoku!
  • Erhan Çelik'ten 'edepli' paylaşım!
  • Elini bırakmadı!
  • Sinem'in rolünü Demet kaptı!
  • 'İçerde' dengeler değişiyor!
  • Can Bonomo'dan yeni albüm
  • Demet Akalın'dan Aleyna'ya tepki
  • Ayşegül Aldinç'ten yeni bir klip!
  • "Keşke Arda'yı dövdürmeseydim!"

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Cesur ve Güzel'den Başak Dizer'e jest
  • Setteki kavgayı Nurgül Yeşilçay bitirdi!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Yasmin Erbil'den sosyal medyayı sallayan poz!
  • Demet Akalın'dan Aleyna Tilki'ye tepki
  • Bergüzar Korel'den Demet Akalın'a teşekkür
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • İrem Sak'tan 2017 kararı!
Cesur ve Güzel'den Başak Dizer'e jest

EN POPÜLER HABERLER

  • Yabancı ünlülerin paylaşım savaşları
  • Erhan Çelik'ten 'edepli' paylaşımı!
  • Demet Akalın'dan Aleyna Tilki'ye tepki
  • Bergüzar Korel'den Demet Akalın'a teşekkür
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Yasmin Erbil'den sosyal medyayı sallayan poz!
  • Nejat İşler futbolcuları için setlere dönüyor!
  • İrem Sak'tan 2017 kararı!
Yabancı ünlülerin paylaşım savaşları