GECCE.com yaşamın her alanında!

Yaşam - 22 Şubat 2017 12:45

Kadınlarla erkekler, gündelik dertlerden kurtulup, kendilerini rahatlatmak istediklerinde soluğu hemen kuaför veya berber salonlarında alıyor. GECCE.com, açıkhavadaki diğer dijital reklam alanlarının yanı sıra, Türkiye’nin en gözde kuaför ve berberlerine, LOOK!screens COIFFEUR markasıyla dijital ekranlar kuran Sistem 9 yönetimi ile anlaşmaya vardı. Gözde kuaför merkezlerinin ve berberlerinin ekranlarına yansıtılacak kaliteli magazin haberlerini artık GECCE.com sağlayacak.Konuyla ilgili konuşan Sistem 9 Pazarlama Müdürü Harun Akol “LOOK!screens COIFFEUR yayınlarımız her ay 700.000’den fazla kişiye ulaşıyor. ‘Zaplama’sız olarak keyifle izlenen ekranlarımızı daha da cazip hale getirmek için ekranlara magazin haberlerini de yansıtmaya karar verdik. İçeriklerin Türkiye’nin ilk magazin web sitesi gecce.com tarafından sağlanması bizi çok mutlu etti” dedi.LOOK!screens COIFFEUR markası, Türkiye’nin 15 şehrinde 2000’den fazla ekranda sundukları eğlenceli yayın içerikleri ile müşterilere keyifli anlar yaşatıyor.