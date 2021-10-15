Gecce'nin yeni projeleri için çalışma arkadaşları arıyoruz!

Başvuru için CV’lerinizi [email protected] adresine mail atabilirsiniz…

Başvuru için CV’lerinizi [email protected] adresine mail atabilirsiniz…

*Pozitif, dış görünümüne önem gösteren,*İletişim becerileri kuvvetli, çözüm odaklı,*Ekip çalışmasına yatkın,*Reklam sektöründe en az 5 yıl deneyimli,*Müşteri odaklı ve satışı hedef olarak benimseyen,*Şirket kültürüne uyumlu ve marka imajını yansıtabilen,*Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilen,*Seyahat engeli bulunmayan,*Müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutan,*Problemlere kısa sürede çözüm üretebilenReklam Satış Danışmanları aramaktayız...****Alanında en az 3 yıl deneyimli*Sosyal medyayı iyi bilen,*Hızlı, pratik, disiplinli ve yaratıcı,*Yazım ve imla kurallarına hakim ve dil bilgisi kurallarını çok iyi bilen,*Yazı ve haber diline hakim,*Takım çalışmasına yatkın detaylara önem veren ve sorumluluk sahibi,*İnisiyatif alma ve karar verme becerileri gelişmiş,*Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek,*Seyahat engeli bulunmayan,*Damak tadı olan, Instagram’ı iyi kullanan ve mekanları dolaşabilecek,*Çalışma arkadaşları arıyoruz…