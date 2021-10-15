Reklam Departmanı'nda görevlendirilmek üzere;
*Pozitif, dış görünümüne önem gösteren,
*İletişim becerileri kuvvetli, çözüm odaklı,
*Ekip çalışmasına yatkın,
*Reklam sektöründe en az 5 yıl deneyimli,
*Müşteri odaklı ve satışı hedef olarak benimseyen,
*Şirket kültürüne uyumlu ve marka imajını yansıtabilen,
*Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilen,
*Seyahat engeli bulunmayan,
*Müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutan,
*Problemlere kısa sürede çözüm üretebilen
Reklam Satış Danışmanları aramaktayız...
Başvuru için CV’lerinizi [email protected] adresine mail atabilirsiniz…
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Gecce ve Gecce Mekan'da görevlendirilmek üzere;
*Alanında en az 3 yıl deneyimli
*Sosyal medyayı iyi bilen,
*Hızlı, pratik, disiplinli ve yaratıcı,
*Yazım ve imla kurallarına hakim ve dil bilgisi kurallarını çok iyi bilen,
*Yazı ve haber diline hakim,
*Takım çalışmasına yatkın detaylara önem veren ve sorumluluk sahibi,
*İnisiyatif alma ve karar verme becerileri gelişmiş,
*Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek,
*Seyahat engeli bulunmayan,
*Damak tadı olan, Instagram’ı iyi kullanan ve mekanları dolaşabilecek,
*Çalışma arkadaşları arıyoruz…
Başvuru için CV’lerinizi [email protected] adresine mail atabilirsiniz…
Gecce'nin yeni projeleri için çalışma arkadaşları arıyoruz!
Gecce Yayın Grubu olarak yeni projelerde değerlendirilmek üzere çalışma arkadaşları arıyoruz. Eğer aşağıda belirtilen özelliklere uygun olduğunuzu düşünüyorsanız hemen CV'nizi göndererek başvuruda bulunabilirsiniz...
15.10.2021 12:03 Yaşam