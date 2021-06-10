"Geçen Yaz"ın fragmanı yayınlandı!

Atiye, Yarına Tek Bilet gibi ilgi gören yapımlara imzasını atan yönetmen Ozan Açıktan yeni projesi Geçen Yaz ile Netflix’te. Yapımcılığını OGM Pictures’ın üstlendiği film, 9 Temmuz’da izleyici ile buluşacak.Filmin başrollerinde genç ve yetenekli oyuncular Ece Çeşmioğlu, Fatih Şahin, Halit Özgür Sarı, Aslıhan Malbora’ya deneyimli isimler Süreyya Güzel ve Kubilay Tunçer eşlik ediyor.Türkiye'nin güneyinde 1996'nın yaz aylarında geçen hikaye, rüzgar, kayalık uçurumlar, sonsuz dalgalar arasında aşk ve yaşamla tanışan, eninde sonunda hüznü de tadacak olan bir grup gencin hikayesini konu alıyor. Her yıl ailesinin yazlığına giden Deniz için bu yıl farklıdır. Artık 16 yaşına girmiş aşka dair yeni duygular ve yeni deneyimler yaşamak istemektedir. Deniz Aslı'ya yakınlaşmaya çalışırken, aynı mahallenin ortalığı kasıp kavuran, son derece yakışıklı ve sportif genci Burak'ın da Aslı'yla ilgilendiğini fark eder. Her karakterin midesinde uçuşan kelebekleri izlerken, aynı zamanda ilk kalp kırıklığına ve ergenliğin başlangıcına şahit olacağız.Geçen Yaz, 9 Temmuz 2021’de tüm dünyayla aynı anda sadece Netflix’te yayınlanacak.