Geçtiğimiz ay ayrılan Müjde Uzman-Oğuzhan Uğur cephesinde yeni gelişme!

Geçtiğimiz haziran ayında aşk yaşamaya başlayan Oğuzhan Uğur ile Müjde Uzman, ilişkilerinde bir türlü dikiş tutturamadı. Daha önce defalarca ayrılan çift, 2021'in son günlerinde aralarındaki buzları eriterek dördüncü kez barışmıştı.Oğuzhan Uğur, oyuncu Müjde Uzman'la biten ilişkisi hakkında, şunları söylemişti: "Biz hiç ex (eski) olmadık, hep nex'i (sonrası) zorladık. Biz EKG cihazı gibiydik, sürekli hareketli. 'Dümdüz olsak zaten aşk ölecek' dedik, o yüzden tutkulu bir ilişki yaşadık."Geçen ay ayrılan Müjde Uzman ve Oğuzhan Uğur, yeniden barıştı.Bugüne kadar 4 kez ayrılıp barışan çiftin birbirlerine 5. kez şans verdiği öğrenildi.