Müzik - 04 Mayıs 2017 23:48

Geçtiğimiz günlerde yeni bir fotoğraf çekimi yapan sanatçı, kalp şeklinde giydiği sahte pembe kürküyle aşk sinyalleri verdi."Geldi bahar ayları gevşedi gönül yayları" diyen Yonca Evcimik, içinde kelebekler uçtuğunu, her an her saniye aşık olabileceğini söyledi.Yıllara meydan okuyan şarkıcı, "İçimde büyümeyen bir ergen var. Aşktan ziyade fingir olayı daha eğlenceli" dedi.