Gelin adayı Hanife geri döndü

Hafta içi her gün Star Tv ekranlarında yayınlanan “Zuhal Topal’la” programında (bugün) heyecan dolu anlar yaşandı.

Magazin - 15 Şubat 2017 16:30
Serkan’la ayrılığının ardından bir anda ortadan kaybolan ve geri dönmeyeceğini açıklayan Hanife, sosyal medyadan da çok yorulduğunu duyurmuştu. Geçtiğimiz gün programda bir süre önce aşk yaşadığı Serkan, Hanife’ye “Dön” çağrısı yaptı. Bugün nefesler tutuldu! Başta Serkan olmak üzere milyonlar Hanife’nin gelip, gelmeyeceğini merak etti. Dakikalar sonra Hanife, stüdyoya geldi. Hanife’yi gören Serkan, onu kırmızı balonlar ve hediyelerle karşıladı. Hanife, Serkan’a çok değer verdiğini itiraf edip; “Gururumdan değil, ümitsizliğimden gittim” dedi. İkilinin, ilerleyen günlerde neler yaşayacakları merakla bekleniyor.

Zuhal Topal’dan Müjdeli Haber

Zuhal Topal, programın sonunda günlerdir heyecanla beklenen açıklamayı yaptı. Locada ilk evlenen çifte, 1 hafta Amerika tatili hediye edileceğini söyleyen Topal’ın, müjdeli haberi locadaki adayları heyecanlandırdı.

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