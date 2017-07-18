Gelin adayı Hanife kolay para kazanmanın yolunu buldu!

Magazin - 18 Temmuz 2017 21:00

Zuhal Topal'ın sunduğu izdivaç programında uzun yıllar koca arayan, ancak istediği gibi birini bulamayan Hanife, sosyal medya hesabından yaptığı reklamlarla heybesini doldurdu.Farklı markalara ait bakım kremi, başörtü, etek, gömlek ve aklınıza gelecek her türlü ürünü belirli ücretler karşılığında sosyal medya hesabından paylaşan Hanife, kolay yoldan nasıl para kazanılacağını herkese gösteriyor.Önemli bir takipçi kitlesine sahip olan olan Hanife'nin yapmış olduğu ürün tanıtımları büyük ilgi görüyor.