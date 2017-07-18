Zuhal Topal'ın sunduğu izdivaç programında uzun yıllar koca arayan, ancak istediği gibi birini bulamayan Hanife, sosyal medya hesabından yaptığı reklamlarla heybesini doldurdu.
HER TÜRLÜ ÜRÜNÜ PAYLAŞIYOR
Farklı markalara ait bakım kremi, başörtü, etek, gömlek ve aklınıza gelecek her türlü ürünü belirli ücretler karşılığında sosyal medya hesabından paylaşan Hanife, kolay yoldan nasıl para kazanılacağını herkese gösteriyor.
ÖNEMLİ BİR KİTLESİ VAR
Önemli bir takipçi kitlesine sahip olan olan Hanife'nin yapmış olduğu ürün tanıtımları büyük ilgi görüyor.
Gelin adayı Hanife kolay para kazanmanın yolunu buldu!
İzdivaç programında aradığı kriterlere uygun koca adayını bulamayan gelin adayı Hanife, şimdilerde sosyal medya hesabından yaptığı reklamlarla büyük paralar kazanıyor.Magazin - 18 Temmuz 2017 21:00
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Gelin adayı Hanife, gelin adayı, kolay para kazanma
MAGAZİN HABERLERİ
- Gelin Adayı Solmaz'ın dizisinin adı değişti!
- Mustafa Ceceli'den radikal karar!
- Bella Hadid'in sokak şıklığı!
- Hande Erçel'den olay paylaşımlar!
- Aslışah Alkoçlar'ın tatil pozları olay oldu!
- Haluk Levent'ten Cem Yılmaz'ın takipçilerine çağrı!
- Kızları Defne Samyeli'nin boyunu geçti!
- Zuhal Olcay: Teknede kız istediler biz de verdik
- Eliz Sakuçoğlu'ndan olay poz!
- Berrak Tüzünataç'tan Metin Hara'ya sert sözler!