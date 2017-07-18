Gelin Adayı Solmaz'ın dizisinin adı değişti!

Gelin adayı Solmaz ile damat adayı Kaan'ın başrolde yer aldığı dizilerinin adı değişti.

Dizi - 19 Temmuz 2017 03:00
Gelin Adayı Solmaz'ın dizisinin adı değişti!
"Evleneceksen Gel"de sık sık göbek atmasıyla hafızalara kazınan gelin adayı Solmaz ve talibi Kaan'ın yer aldığı dizilerinin adında değişikliğe gidildi.

Solmaz Ciros ve Kaan Güvenilir'in başrollerini paylaştığı ve Global Medya'nın yapımcılığını üstlendiği 'Aşk-ı Roman' adıyla duyurulan dizinin adı “Gönül Salıncağı: Aşk-ı Roman” olarak değişti.

Emrah'ın oğlu Tayfun da projede yer alacağı proje TV8'de yayınlanacak. 21 Ağustos'ta başlayacak olan dizi, hafta içi her gün 19.45'te TV8'de ekrana gelecek.

FOTOĞRAF GALERİSİ İÇİN TIKLAYINIZ
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Gülşen'den Demet Akalın isyanı: Yine mi!
  • Beren Saat'in yeni dizisi hangi kanalda yayınlanacak?
  • Miranda Kerr'in düğününden ilk kareler..
  • İşte Dilan Çıtak'ın annesi
  • Hayranları tepki gösterince sildi!

Gülşen'den Demet Akalın isyanı: Yine mi!

DİZİ HABERLERİ

  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • ATV'de büyük skandal
  • Bu sefer dizide rol almayacak...
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Deli Gönül'ün günü değişti!
  • Reytinglere Fox Haber damgası!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Kalp Atışı'nda aşk rekabeti!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Tolgahan'ın garson aşkı!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Furkan Kızılay, Çocuklar Duymasın'da yok!
  • Cansu Dere paylaştı, yorum yağdı!
  • ATV dizisinin adında büyük skandal
  • Deniz Çakır'ın tatil arkadaşı!
  • Sıla ve Ahmet Kural'ın romantik yemeği!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Burak Özçivit'ten kafa karıştıran paylaşım!
  • Hakan Meriçliler ve Ayşe Acar boşandı!
Furkan Kızılay, Çocuklar Duymasın'da yok!