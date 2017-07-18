Gelin Adayı Solmaz'ın dizisinin adı değişti!

Dizi - 19 Temmuz 2017 03:00

"Evleneceksen Gel"de sık sık göbek atmasıyla hafızalara kazınan gelin adayı Solmaz ve talibi Kaan'ın yer aldığı dizilerinin adında değişikliğe gidildi.Solmaz Ciros ve Kaan Güvenilir'in başrollerini paylaştığı ve Global Medya'nın yapımcılığını üstlendiği 'Aşk-ı Roman' adıyla duyurulan dizinin adı “Gönül Salıncağı: Aşk-ı Roman” olarak değişti.Emrah'ın oğlu Tayfun da projede yer alacağı proje TV8'de yayınlanacak. 21 Ağustos'ta başlayacak olan dizi, hafta içi her gün 19.45'te TV8'de ekrana gelecek.