"Evleneceksen Gel"de sık sık göbek atmasıyla hafızalara kazınan gelin adayı Solmaz ve talibi Kaan yeni bölümleri çekilen "Cennet Mahallesi"nde başrolde oynayacağı iddia ediliyordu.
Solmaz'ın TV8'de yayınlanacak bir dizide oynayacağı belli oldu. Emrah'ın oğlu Tayfun da projede yer alacak. Solmaz Ciros ve Kaan Güvenilir'in başrollerini paylaştığı ve Global Medya'nın yapımcılığını üstlendiği 'Aşk-ı Roman' Ağustos ayından itibaren hafta içi her gün TV8'de ekranlara gelecek.
SEDA SAYAN DUYURDU
Seda Sayan da yeni programı Twitter'dan böyle duyurdu: "Çok eğleneceğiniz, eski mahalle sıcaklığını hissedeceğiniz yepyeni projemiz "Aşk-ı Roman" ağustos sonundan itibaren hafta içi her gün tv8 ekranlarında yer alacak! Aşk-ı Roman'ın yayın tarihi ve saati için takipte kalın..."
Gelin Adayı Solmaz'ın yeni kanalı belli oldu!
Gelin adayı Solmaz ile damat adayı Kaan'ın bir dizide oynayacağı konuşuluyordu. İkilinin dizisi Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'de yer alacak.Dizi - 14 Temmuz 2017 19:30
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