Gelişim Koleji yarı final istiyor

(DHA)- TÜRKİYE Basketbol Ligi takımları arasında oynanan Federasyon Kupası'nda adını finallere yazdıran tek Ege temsilcisi olan Gelişim Koleji, yarın çeyrek finalde Sakarya Büyükşehir Basketbol'la karşılaşacak.

Basketbol - 21 Şubat 2017 13:18
Gelişim Koleji yarı final istiyor
Mersin Edip Burhan Spor Salonu'ndaki maç saat 18.00'de başlayacak. Çeyrek finalde rakibini mağlup eden taraf yarı finalist olacak. Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen kupada yarı finaller 24 Şubat Cuma, final ise 26 Şubat Pazar günü oynanacak.

Bu sezon ligde 8 galibiyet, 16 mağlubiyetle alt sıralarda kalan Gelişim, sezon başında Antalya'da oynanan kupa elemelerinde son 8'e kalmayı başarmıştı. Sakarya Basket ise ligde 20 galibiyetle lider durumda. Federasyon Kupası'nda ilk kez final grubunda yer aldıklarını hatırlatan Gelişim Koleji Genel Menajeri Namık Yazlar, "Kadro yapımız itibariyle elemelerde sürpriz yaptık. Elimizden geldiğince kupa finallerinde de başarılı olmaya çalışacağız" dedi.
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Gelişim Koleji

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BASKETBOL HABERLERİ

  • Türkiye Kupası, Banvit'in
  • Galatasaray, DAÇKA'yı devirdi!
  • AGÜ Spor final yolunda!
  • Juan Palacios, TOFAŞ’ta
  • Daçka, Gaziantep'te kazandı!
  • EuroCup’ta çeyrek final istiyor
  • Anadolu Efes'ten Naumoski jesti
  • Daçka'nın konuğu Fenerbahçe
  • Fenerbahçe: 71 - Wisla Can-Pack: 60
  • Galatasaray: 82 - TOFAŞ: 73

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Son paylaşımı da olay oldu!
  • Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in evlilik yıl dönümü kutlaması
  • Serenay Sarıkaya: Miray Daner’e bayılıyorum
  • "İçerde" dünyaya açıldı!
  • Aşk Laftan Anlamaz veda ediyor
  • Ekin Mert Daymaz ve Hande Erçel yine ayrıldı
  • İçerde 22. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
Son paylaşımı da olay oldu!

EN POPÜLER HABERLER

  • Bella Hadid, Gigi Hadid ve Kendall Jenner yine iş başında
  • Aydilge'den Demet Akalın ve Aleyna Tilki için şok sözler!
  • Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun tatili
  • Son paylaşımı da olay oldu!
  • Can Bonomo'dan Öykü Karayel itirafı
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Instagram'da ünlüler - 20.02.2017
  • Gökçe Bahadır'dan sevgilisine öpücük yağmuru!
Bella Hadid, Gigi Hadid ve Kendall Jenner yine iş başında