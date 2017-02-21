Mersin Edip Burhan Spor Salonu'ndaki maç saat 18.00'de başlayacak. Çeyrek finalde rakibini mağlup eden taraf yarı finalist olacak. Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen kupada yarı finaller 24 Şubat Cuma, final ise 26 Şubat Pazar günü oynanacak.
Bu sezon ligde 8 galibiyet, 16 mağlubiyetle alt sıralarda kalan Gelişim, sezon başında Antalya'da oynanan kupa elemelerinde son 8'e kalmayı başarmıştı. Sakarya Basket ise ligde 20 galibiyetle lider durumda. Federasyon Kupası'nda ilk kez final grubunda yer aldıklarını hatırlatan Gelişim Koleji Genel Menajeri Namık Yazlar, "Kadro yapımız itibariyle elemelerde sürpriz yaptık. Elimizden geldiğince kupa finallerinde de başarılı olmaya çalışacağız" dedi.
Gelişim Koleji yarı final istiyor
(DHA)- TÜRKİYE Basketbol Ligi takımları arasında oynanan Federasyon Kupası'nda adını finallere yazdıran tek Ege temsilcisi olan Gelişim Koleji, yarın çeyrek finalde Sakarya Büyükşehir Basketbol'la karşılaşacak.Basketbol - 21 Şubat 2017 13:18
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