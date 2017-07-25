Gemlik’te korkutan deprem!

Bursa’nın Gemlik İlçesi’nde, saat 18.21’de Richter Ölçeği'ne göre 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Diğer Haberler - 25 Temmuz 2017 18:33

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün verilerine göre, Gemlik Körfezi merkezli deprem, yerin 7.2 kilometre derinliğinde meydana geldi. Gemlik ve çevresinde hissedilen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.



DHA

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