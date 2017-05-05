Genç mucitlerin projeleri vitrine çıktı

BURSA Büyükşehir Belediyesi, THY ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) iş birliğiyle Bursa Bilim Teknoloji Merkezi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 'Türk Hava Yolları Bilim Şenliği' başladı. Bilim Şenliği'nde gençler, ürettikleri birbirinden ilginç projeleri vitrine çıkardı.

Teknoloji - 05 Mayıs 2017 13:10

Bursa TÜYAP Fuar alanında gerçekleştirilen 'Türk Hava Yolları Bilim Şenliği', 'Enerji Verimliliği' teması ile gerçekleştirildi. 102 bin lira ödüllü Bilim Şenliği'ne 1120 başvuru yapıldı. Şenliğe katılan gençler enerji konusunda birbirinden ilginç projeler hazırlayarak şenliği ziyarete gelenlerin ilgisine sundu.



SU İSRAFINI ÖNLEYECEK SİSTEM



Belediyelerce yapılan refüjlerdeki çimlerin yağmur yağarken bile sulandığını gören lise birinci öğrencisi Sude Taşel, yeni bir proje üreterek su israfını önlemeyi hedefledi. Projesine 'Sıcaklık ve neme göre otomatik bahçe ve saksı sulama sistemi' adını koyan Taşel, proje aşamalarını şöyle anlattı:



"Yol kenarındaki, refüjlerdeki çimlerin sulama sistemi zamana göre. Yani sistem belli bir saatte çalışıyor. Yağmur yağdığı zaman bile refüjlerdeki çimler ve çiçekler sulanıyor. Bu da su israfına yol açıyor. Bundan yola çıkarak çinko çip geliştirdim. Çatal şeklindeki çinko çipleri toprağa batırdığımızda çipler arasında bir elektriklenme meydana geliyor. Bu elektriklenme sonucu çipin bağlı olduğu başka bir cihaz, toprağın sıcaklık ve nem derecesini ölçüyor. Ortaya çıkan değer sizin cihaza verdiğiniz değerden yüksek ise sulama sistemi devreye giriyor ve toprağın ihtiyacı kadar suyu otomatik olarak toprağa veriyor."



TURNİKELER ELEKTRİK ÜRETECEK



Şenliğe 'Elektrik üreten turnike' isimli projesiyle katılan 7'nci Sınıf öğrencisi Yasin Burak Atıcı, hayatın birçok alanında var olan turnikelerden elektrik üretmeyi başardı. Turnikenin içine bobinli bir dinamo sistemi yerleştiren Atıcı, turnike dönerken elde ettiği elektriği aküye depolamayı başardı. Sistem sayesinde elektrikte önemli tasarruf sağlayacağını söyleyen Atıcı, "Kart basıldığı zaman 60 voltluk elektrik tüketiliyor. Bizde bu sistemin kendi kendisine elektrik üretmesini istedik. Geliştirdiğimiz sistemde 2 bin kişi turnikeden geçtiği zaman 1 watt elektrik üretiyor" dedi.



ASANSÖR HEM ÇALIŞACAK HEM DE BİNANIN ELEKTRİĞİNİ ÜRETECEK



Geliştirdiği 'Verimli asansör' projesiyle bilim şenliğine katılan 6. sınıf öğrencisi Sadık Ahmet Karaboğa, mıknatıs ve bobinler sayesinde binalardaki asansörlerin elektrik üreteceğini söyledi. Karaboğa, "Asansörler sürekli bir hareket halinde. Bu hareketi enerjiye dönüştürmek istedik. Buradan elde ettiğimiz elektriği binanın ışıklandırmasında kullanabiliriz“ dedi.



Projeyle ilgili detaylı bilgi veren Yiğit Burak Kılıç ise şöyle konuştu:



"Asansörde elektrik üretmeye yarayan bobin sarım sayısını 10 bin değil de 100 bin yaparsak voltajımız 10 kat artacak. Mıknatısımızın gücünü de 2 kat artırdığımız zaman 300 volt enerji üretebiliriz. Buda zaten şehir şebekesi demek. Yani 2 kat arasında bu sistemle birlikte evin bütün aydınlatmalarını kullanıp ayrıca depoladığımız sistemle farklı şeyler de yapılabilir."



METROBÜSLER İTME GÜCÜYLE ÇALIŞACAK



Güneş enerjisi panellerinden elde ettiği enerji metrobüsler için kullanmayı hedefleyen proje geliştiren Beyzanur Özker, "Güneş enerjisi panellerini metrobüs duraklarına yerleştirdim. Daha sonra metrobüsün geçtiği güzergahlardaki karayoluna beyaz çizgiler halinde elektrotlar yerleştirdim. Elde ettiğim enerjiyi bu elektrotlara yüklediğimizde metrobüs itme kuvvetiyle hareket ediyor. Yani mıknatısının aynı kutupları gibi düşünün. Aynı kutuplar nasıl bir birini iterse burada yoldaki çizgi halindeki kutup metrobüsteki kutbu itecek" diye konuştu.

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