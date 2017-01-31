Genç yetenek Hakan Başar Akbank Sanat'ta

Sekiz yaşında piyano çalmaya başlayan genç yetenek Hakan Başar, 8 Şubat 2017, Çarşamba akşamı Akbank Sanat Sahnesinde müzikseverlere unutulmaz bir konser verecek.

Kültür-Sanat - 31 Ocak 2017 12:53
Genç yetenek Hakan Başar Akbank Sanat'ta
Saat 20.00’de başlayacak konserde basta Eren Turgut, davulda ise Alkan Başar’ın eşlik edeceği genç piyanist caz standartlarından oluşan bir repertuar ile izleyici ile buluşacak...

Etkinlik: KONSER – HAKAN BAŞAR TRİO

Hakan Başar: Piyano

Bas: Eren Turgut

Davul: Alkan Başar

Yer: Akbank Sanat

Tarih: 8 Şubat 2017, Çarşamba

Saat: 20.00

Bilet Fiyatı: Tam: 20 TL Öğrenci: 10 TL

Hakan Başar hakkında

8 yaşında piyanoya başlayan Hakan Başar, ilk çalışmalarını Moskova Devlet Konservatuarı'ndan Mikhail Iskrov'la yaptıktan sonra, babası ile caz piyano çalışmalarına başladı. Sırasıyla Bill Cunliffe, Noah Baerman, Andy LaVerne, David Berkman gibi caz piyanistlerinin müfredatı ile çalışıp sonrasında Michel Petrucciani, Oscar Peterson, Keith Jarrett, Hank Jones, Kenny Barron, Bill Evans,Tommy Flanagan transkripsyon ve repertuvarı ile başta 5. Pera Müzik Festivali olmak üzere ilk konserlerini verdiğinde 10 yaşındaydı. İlerleyen süreçte, "Tribute Michel Petrucciani", "Tribute Oscar Peterson & Keith Jarrett" gibi projelerle Büyük Kulüp, CKM, İstanbul Hilton, BBVA (Esma Sultan), Akbank Sendikasyon İmza Töreni (Raffles Hotel), Akçansa (Sabancı Center) gibi etkinliklerde sahne aldı.


Öğrenim hayatının yanı sıra müzik çalışmalarını da tüm hızıyla sürdüren Başar, 2015 'in sonlarında girdiği albüm deneme kayıtlarını İTÜ MİAM Stüdyolarında gerçekleştirdi. Joy Jazz Radio, Karnaval TV,Radyo Cazkolik,Allianz Platformu Motto Müzik Recording ve Kültür TV program etkinliklerinin yanı sıra Nisan 2016'da 6. Pera Müzik Festivali, Arsu Sanat Bahar Şenlikleri, İstanbul Caz Festivali / Genç Caz etkinliklerine katıldı.



www.akbanksanat.com
Ayrıntılı bilgi için: Strateji Tanıtım Hacer Kalay hacerk@strateji.com 0212 275 01 45 Dahili:18
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