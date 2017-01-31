Genç yeteneklerden dev konser!

Kültür-Sanat - 31 Ocak 2017 14:15

13 Şubat Pazartesi akşamı “Forte 24 Genç Yetenek” Projesi yararına, Zorlu Center Performans Sanatları Merkezi (PSM) ev sahipliğinde, dünyaca ünlü keman sanatçısı Prof. Cihat Aşkın’ın sanat yönetmenliğinde gerçekleştirilecek konser, ünlü şef İbrahim Yazıcı’nın yönetimindeki senfoni orkestrası eşliğinde gerçekleşecek.Genç yetenekler bu çok özel gecede sahneyi Halit Ergenç ve Zuhal Olcay ile paylaşacaklar...Haldun Dormen’in Kutup Yıldızları adına onur konuğu olarak ev sahipliği yaptığı gecede, Nebil Özgentürk tarafından geceye özel hazırlanan kısa film gösteriminin yanı sıra fotoğraf sanatçısı Ebru Ceylan’ın objektifinden yansıttığı “Kutup Yıldızı” fotoğrafları da sergilenecek.Konser; Forte24 projesini en başından beri destekleyen ve aramızdan ayrılan değerli “Kutup Yıldızları”ndan Yaşar Kemal, Prof. Halil İnalcık, Prof. Oktay Sinanoğlu, Şakir Eczacıbaşı, Burhan Doğançay, Müşfik Kenter, Behruz Çinici, Alaeddin Asna ve Tarık Akan anısına düzenleniyor.13 Şubat 2017 tarihinde gerçekleşecek olan konserin biletleri bugün itibarı ile satışta. Biletler : ÇEV, Biletix ve Zorlu PSM gişelerinden temin edilebilir.