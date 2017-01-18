Gençlerbirliği: 2 Fenerbahçe: 2

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Fenerbahçe, Gençlerbirliği ile deplasmanda 2- 2 berabere kaldı.

Futbol - 18 Ocak 2017 21:54
Gençlerbirliği: 2 Fenerbahçe: 2
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda konuk olduğu Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı.

24. dakikada Karavaiev ve 43. dakikada Caner Koca atarken ev sahibi Gençlerbirliği'nin gollerini 29. dakikada penaltı atışından Serdar Gürler ve 83. dakika Muriqi attı. Fenerbahçe'de İsmail Köybaşı 27. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla beraber Gençlerbirliği gruptan lider olarak çıktı. Fenerbahçe de grubu 2. tamamlayarak bir üst turda büyük olasılıkla Beşiktaş'ın rakibi oldu. Grubunda lider olan Beşiktaş kalan 2 maçından bir tanesinden galip gelirse lider olarak bir üst tura çıkacak ve çapraz eşleşmede Fenerbahçe'nin rakibi olacak..
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