Gençleşmenin sırrı!

Yaşlılık belirtilerini yok etmeseniz de azaltabiilir veya artmasını önleyebilirsiniz!

Güzellik - 23 Ocak 2017 16:31

Gözlerinizin kenarlarında beliren çizgiler yaş aldığınızın en büyük kanıtı. Kaz ayaklarını hafifletmek için gözlerinizin çevresine hyalüronik asitli ince ama yoğun bir serum sürün. Geceleri peptidli ya da retinol içeren bir bakım kremi kullanmanızda fayda var.



Elinizde lekeler oluşmaya mı başladı? O halde lekelerin görünümü azaltıp cilde yumuşaklık katan aydınlatıcı özellikli bir el kremi kullanın. Koyu lekelerin önüne geçebilmek için güneş koruma faktörlü olanları tercih edin.



Cildi kalınlaştıran kolajen azaldıkça büyük gözenekler daha belirgin hale gelir. Haftada bir mikrodermabrazyon tedavisi yaptırarak bunun önüne geçebilirsiniz. Dermatolog Mona Gohara, bu uygulamanın cildi dolgunlaştırarak gözeneklerin görünümünü azalttığını söylüyor. Cildinize kusursuz bir görünüm kazandırmak için ton farklılıklarını gideren bir krem kullanın.



Kirpiklerimizi belirgin ve çarpıcı göstermek için hacim veren maskaralardan destek alırız. Ancak kirpikleriniz azalmaya başladığında maskara size iyilikten çok zarar verir. Yoğun formüllü bir ürün ince kılları ağırlaştırdığı gibi gözlerin sarkık görünmesine neden olabilir. Tercihinizi hafif formüllü, besleyici içerikli bir maskaradan yana kullanın. Maskara uyguladığınız kıvrılmış kirpiklerinizi belirginleştirmek için temiz bir maskara fırçasından yardım alın.



Göz altı torbaları yavaş yavaş belirmeye başladıysa, önlem alma zamanı gelmiş demektir. Kafein içeren serinletici Kafein içeren serinletici etkili bir roll-on ile göz altlarınızdaki torbaları hafifletebilirsiniz. Bu tip ürünler kan damarlarını küçültüp şişlikleri ortadan kaldırıyor. Ayrıca uzun süreli bir sonuç için düzenli ve kaliteli bir uyku şart. Uykunuzu iyi aldığınızda torbaların azaldığını farkedeceksiniz.



Fazla ince kaşlar sizi olduğunuzdan yaşlı gösterebilir. Daha genç görünmek için saç renginize uygun yumuşak bir kaş kalemiyle boşlukları doldurup onları daha kalın ve düze yakın bir şekle getirin. Sonrasında kaşları yukarı doğru tarayıp fırça ile kaş jeli uygulayarak sabitleyebilirsiniz.



Yaşlandıkça yanaklarınız sıkı görünümünü kaybeder ve canlılığını yitirir. Bunun için yanaklarınıza allık sürmek yerine renkli bir pudra kullanmayı deneyin. Pembe veya mercan tonlarında bir pudrayı elmacık kemiklerinizin üstünden saç çizgisinin aşağısına doğru uygulayın. Bu sayede hem cildinizi aydınlatacak hem de sıkı bir görünüm yakalayacaksınız.

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