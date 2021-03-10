Gerçek deri tasarımlarıyla ünü dünyaya yayılan bir Türk markası

Markanın kurucusu Tolga Sakın, başarılarının altında yatan nedenin yüksek kaliteli üretim yapmaları ve özgün tasarımlara ağırlık vermeleri ve e-ticaretin kurallarını sıkı sıkıya uygulamaları olduğunu belirtti.Tasarım çantalardan, cüzdanlara, saatten, parfüme, gözlükten takılara pek çok ürün segmentinde dünyaca ünlü tasarımcılarla çalışarak büyümeye devam eden Watch of Royal, bu yıl kuruluşunun 10. yılını kutlarken donanımlı, dev bir ekiple büyüme yolculuğunu sürdürüyor.“Hala girişimci ruhu ile çalıştıklarını ve kendilerine duyulan güveni üst düzeyde devam ettirebilmek için enerjilerini kaliteye yoğunlaştırdıklarını” söyleyen Tolga Sakın, mottolarının “iyi tasarım, iyi yaşam” olduğunu belirtiyor ve dünyanın her yanına ulaşma hedeflerini sürdürüyor.