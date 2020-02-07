Gerçek “Muhafız” Türkiye’de...

Osmanlı tarihinde bir çok padişahın savaş dönemlerinde giydiği “ Tılsımlı Gömlek” ya da “ Muhafız” olarak adlandırılan yeleğin üstünde Kuran-I Kerim’den 55 süre bulunuyor.Uzman sanat tarihçileri tarafından kabul edilen “Muhafız” 16. Yüzyıl dönemine ait olup Yavuz Sultan Selim ya da Kanuni Sultan Süleyman’a ait olunacağı düşünülüyor. Topkapı Sarayın’da İkinci Selim, Üçüncü Mehmet, Cem Sultan’a ait Tılsımlı gömlekler sergilenmektedir.Akkuş, “Ben yeni nesil genç iş insanı olarak, dünyanın neresinde Türk-İslam eseri var ise onları bulup Türkiye’ye getirmeyi kendime misyon edindim.” dedi. Bir çok eseri bulunan Uğur Akkuş bu eserleri daha da çoğaltıp yakında Türkiye'de sergilemek istiyor.