Gigi Hadid ve Zayn Malik aşka geldi

Dünya Magazin - 07 Şubat 2017 16:30

Gigi Hadid ve Zayn Malik ayrı kalmaya dayanamadı

Gigi Hadid'in ödüllü frikiği

Skandalları, dikkat çekici fiziği ve modellik başarıları ile gündemden düşmeyen Gigi Hadid aynı zamanda aşk hayatıylada dillerden düşmemeye devam ediyor. Bir dargın bir barışık olduğu büyük aşkı Zayn Malik ile geçtiğimiz gün Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf ile herkesin dikkatini çekmeyi başardı.İşte Hadid'in son paylaştığı o fotoğraf...2 yıllık ilişkilerini bir dargın bir barışık şekilde yaşayan ünlü çift, sonunda evlilik sandalına binmeye hazırlanıyor! Geçtiğimiz Aralık ayında 23 yaşındaki Malik, ünlü modele evlenme teklifi etmiş ama reddedilmişti. Bu üzücü olayın üstüne yılmayan Malik, ikinci denemesinde başarılı olmuş ve Gigi Hadid'i evlenmeye ikna etmiş. Evlilik yolunda ilk adımı atan ünlü çift şu günlerde aşklarını dolu dizgin yaşamaya devam ediyor...