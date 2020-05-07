Gigi Hadid ve Zayn Malik nişanlandı mı?

Gigi Hadid'in hamile olduğu haberlerinin gün yüzüne çıkmasının ardından yeni iddialar gelmeye devam ediyor. Son iddia Gigi Hadid ile Zayn Malik'in nişanlandığı yönünde. Çiftin bebek doğmadan evlenecekleri de konuşulanlar arasında.Sol koluna Halil Cibran’ın “Aşk ve Evlilik Üzerine” adlı şiirini yazdıran Zayn, “Şarkı söyleyin, dans edin, eğlenin birlikte, ama ikinizin de yalnız olduğunu unutmayın” dizeleri dikkat çekti.