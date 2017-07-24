Gizem-Hakan Hatipoğlu, evliliklerinin 6. yılını böyle kutladı!

Magazin - 24 Temmuz 2017 21:00

"Var Mısın Yok Musun" yarışmasında tanışıp evlenen Gizem - Hakan Hatipoğlu çifti, evliliklerinin 6. yılını gelinlik ve damatlık giyerek çektirdikleri fotoğraflarla kutladı.Mutlu bir şekilde 6 yıldır ilişkilerini devam ettiren Hatipoğlu çifti, sosyal medyadan paylaştıkları yıldönümü fotoğrafları takipçeleri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Mutlulukları gözlerinden okunan çift fotoğrafları Isparta'da çektirdi.Paylaşımlarını Hakan Hatipoğlu "Saygı ve sevgi ile geçen 6.yılımız. İyi ki varsın canım karım" notuyla paylaşırken, Gizem Hatipoğlu ise "6. yılımız kutlu olsun😌 Nice güzel günlere Kocacım" notuyla paylaştı.