Gizem Karaca: Başrol kaygım hiç olmadı

Magazin - 12 Şubat 2017 21:00

Gizem Karaca yüzüğü taktı! Kemal Ekmekçi'yle nişanlandı

İşte o röportaj;Yayınlanan ilk bölümüyle büyük beğeni toplayan İçimdeki Fırtına dizisiyle kamera karşısına geçen Gizem Karaca, “Sert birini oynamak keyifliymiş“ diyor. Geçen hafta nişanlanan oyuncu duygularını ise şöyle ifade ediyor; “Evlenme teklifi aldığımda mutluluktan ağladım. Beklemediğim bir andı“...İçimdeki Fırtına ile ekrana geri dönüyorsunuz. Bu süre içinde neler yaptınız. Nasıl geçti zaman?Bizim sektörü artık sosyal medya ve röportajlarımızdan hepiniz biliyorusnuz. Çalışma saatlerimiz uzun ve yorucu bu yüzden bolca tatil yaptım ve dinlendim. Ufak eğitimler alıp kendime yatırım yaptım. Ailem ve sevdiklerimle vakit geçirdim. Üç köpeğim bir de kedim var.Onlarla vakit geçirmek ve oynamak en büyük motivasyon kaynağım. İçimdeki Fırtana ile bomba gibi geri dönüyoruz. Diğer projelerimi de çok seviyordum fakat bu benim için hepsinden başka ve özel bir proje. Rolüm beni zorluyor bu da beni daha da motive ediyor. Rol arkadaşlarım, yapımcımız ve set ekibi çok profesyoneller, bu da çalışmayı zevkli ve daha kolay hale getiriyor.9 dizide başrol oldunuz. Geriye dönüp baktığınızda bu durum size ne hissettiriyor?Mutluluk. Çok mutlu oluyorum tabi ki. Hiç başrol olmazsam oynamam gibi bir kaygım yok. Önemli olan projenin bütünü ve güzel iş olması. Hiçbir zaman oldum dememek gerektiğini biliyorum. Ailemin de en hassas olduğu konularda biridir bu.Genç yaşta bu kadar iş ve başarı üzerinde bir baskı yaratıyor mu?Hayır. Bu sadece mutluluk kaynağı olabilir. Çalışmayı çok seven biriyim. İşkoliğim. Durduğumda çok mutsuz oluyorum. Bu yüzden baskı değil tam tersi daha fazla başarılı olmak istiyorum.Aşık olduğum zaman hayat daha kolayİçimdeki Fırtına sizin için ne gibi ilkler barındırıyor?Bugüne kadar hep daha saf, tatlı ve iyi kızları oynadım. İçimdeki Fırtına’da iki farklı yönümü göreceksiniz. Sert bir rol oynamak güzelmiş... Kendimi zorlamayı çok seviyorum. Farklı bir projeler beni çok heyecanlandırıyor.En son ne zaman mutluluktan ağladınız?Evlenme teklifi aldığımda. Kemal benim için çok içten, çok güzel bir ambians hazırlamış. Hem hiç beklemediğim bir andı hem de sevdiklerimiz yanımızdaydı çok duygulandım.Aşık olduğunda Gizem nasıl biri olur?Ben ben olmaktan çok çıkıyorum. Hatta aşık olduğum zaman daha da ben oluyorum. Kendim gibi davrandığımda hayat daha kolay oluyor.Nasıl bir çiftsiniz ?Her konuda birbirimizi tamamlıyoruz. Biz olmayı başarıyoruz.Kalbim çıkacak sandımSöz geccesi nasıl bir heyecandı?Hiç o kadar heycanlanacağımı sanmazdım. Kapı çalınca kalbim çıkacak sandım. Çok güzel bir akşamdı.Ne zaman sizi gelinlikler içinde göreceğiz?Şu an o kadar yeni dizime konsantre oldum ki detayları daha düşünemedim. Kemal’le beraber karar vermek istediğimiz konular bunlar. Şu an netleşen bir tarih ve konsept yok.