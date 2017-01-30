Gizem Karaca gizlice evlendi mi?
Gizem Karaca gizlice evlendiği yönünde çıkan iddiaları yalanladı.Magazin - 31 Ocak 2017 01:15
Star TV'de başlayacak 'İçimdeki Fırtına' dizisiyle ekranlara dönen Gizem Karaca'nın geçen yaz nişanlandığı Kemal Ekmekçi ile gizlice evlendiği iddia edildi. Posta'da yer alan habere göre Gizem Karaca, "İddia doğru değil. Nikahı gizleyecek durumumuz yok. Zamanı gelince sevdiklerimizin de katılacağı kalabalık, eğlenceli bir düğünle evleneceğiz" dedi.
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Gizem Karaca, Kemal Ekmekçi
MAGAZİN HABERLERİ
- Podyumda yıldızlar geçidi!
- Asuman Doğulu'nun duygusal kına geccesi
- Amerika’da Engin Akyürek araştırması!
- İlker Kaleli'den film açıklaması!
- Neslihan Atagül'den dövme itirafı!
- Nisan ayında en çok konuşulan isimler
- Burcu Esmersoy: Arda Turan ile küs değiliz
- Biray Dalkıran'dan sürpriz evlilik!
- Azra Akın da evleniyor!
- Dila Tarkan'ın isyanı