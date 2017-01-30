Gizem Karaca gizlice evlendi mi?

Gizem Karaca gizlice evlendiği yönünde çıkan iddiaları yalanladı.

Magazin - 31 Ocak 2017 01:15
Gizem Karaca gizlice evlendi mi?
Star TV'de başlayacak 'İçimdeki Fırtına' dizisiyle ekranlara dönen Gizem Karaca'nın geçen yaz nişanlandığı Kemal Ekmekçi ile gizlice evlendiği iddia edildi. Posta'da yer alan habere göre Gizem Karaca, "İddia doğru değil. Nikahı gizleyecek durumumuz yok. Zamanı gelince sevdiklerimizin de katılacağı kalabalık, eğlenceli bir düğünle evleneceğiz" dedi.

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