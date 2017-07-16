Gizem Karaca ile Kemal Ekmekçi ön balayında!

Magazin - 17 Temmuz 2017 01:15

Yaz sonu Bodrum’da dünya evine girmeye hazırlanan Gizem Karaca ve Kemal Ekmekçi, Çeşme’de tatil yapıyor.İkili önceki gün, işadamının ortağı olduğu Ayayorgi'de bir beachte görüntülendi. Ünlü çift, denize girmek yerine localarında romantik dakikalar geçirmeyi tercih etti.İkilinin düğüne kadar Çeşme’de kalacakları öğrenildi.Kaynak: haberturk.com