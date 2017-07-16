Gizem Karaca ile Kemal Ekmekçi ön balayında!

Gizem Karaca ve Kemal Ekmekçi, evlilik öncesi Çeşme’de ön balayına çıktı.

Magazin - 17 Temmuz 2017 01:15
Gizem Karaca ile Kemal Ekmekçi ön balayında!
Yaz sonu Bodrum’da dünya evine girmeye hazırlanan Gizem Karaca ve Kemal Ekmekçi, Çeşme’de tatil yapıyor.

İkili önceki gün, işadamının ortağı olduğu Ayayorgi'de bir beachte görüntülendi. Ünlü çift, denize girmek yerine localarında romantik dakikalar geçirmeyi tercih etti.

İkilinin düğüne kadar Çeşme’de kalacakları öğrenildi.

FOTOĞRAF GALERİSİ İÇİN TIKLAYINIZ

Kaynak: haberturk.com
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Hayranları tepki gösterince sildi!
  • Mehmet Ali Erbil: ’30 yaş kadınları bünyem kaldırmıyor’
  • 'Aşırı seksi' diye reklamı yasakladılar
  • Yeni yaşını bu fotoğrafla kutladı
  • Diziden ayrıldı, İstanbul’a taşındı

Hayranları tepki gösterince sildi!

MAGAZİN HABERLERİ

  • Burcu Esmersoy'dan ani karar!
  • Kadir ve Neslihan'dan aşk pozu!
  • Amine Gülşe yatak odasına el attı!
  • Karı-koca para basacak!
  • Ünlü çift arasında nikâh gerilimi!
  • Didem Soydan'dan paylaşım yorumu
  • Çağatay'ın imdadına Kıvanç yetişti!
  • Sezon öncesi enerji depoluyor!
  • Umut, Tuba Büyüküstün'ü istemedi!
  • Adrıana Lıma ABD’ye yalnız döndü!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Adriana Lima'yı sıcak bunalttı
  • Ahmet Hakan'dan Metin Hara'ya sert sözler!
  • Alaçatı'da Fatih Terim ve damatları mekan bastı!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Deniz Seki'den sürpriz düğün kararı!
  • Metin Hara, Adriana Lima'yı koluna mı kazıttı?
  • Kalp Atışı'nın 4. bölüm fragmanı yayınlandı!
  • Süper şoför Ajda Pekkan
Adriana Lima'yı sıcak bunalttı