Yaz sonu Bodrum’da dünya evine girmeye hazırlanan Gizem Karaca ve Kemal Ekmekçi, Çeşme’de tatil yapıyor.
İkili önceki gün, işadamının ortağı olduğu Ayayorgi'de bir beachte görüntülendi. Ünlü çift, denize girmek yerine localarında romantik dakikalar geçirmeyi tercih etti.
İkilinin düğüne kadar Çeşme’de kalacakları öğrenildi.
Kaynak: haberturk.com
Gizem Karaca ile Kemal Ekmekçi ön balayında!
Gizem Karaca ve Kemal Ekmekçi, evlilik öncesi Çeşme’de ön balayına çıktı.Magazin - 17 Temmuz 2017 01:15
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