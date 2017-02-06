Gizem Karaca yüzüğü taktı! Kemal Ekmekçi'yle nişanlandı

Güzel oyuncu Gizem Karaca uzun zamandır birlikte olduğu Kemal Ekmekçi ile nişanlandı.

Magazin - 06 Şubat 2017 13:35
Gizem Karaca yüzüğü taktı! Kemal Ekmekçi'yle nişanlandı
Oyuncu Gizem Karaca ve Kemal Ekmekçi dün gecce aile arasında yapılan törenle nişanlandı. Mutlu çiftin fotoğrafları yakın arkadaşları tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Gizem Karaca nişanlısı Kemal Ekmekçi'nin kahvesine kaşık kaşık tuz attı fakat bununla yetinmeyip kahveye karabiber de ekledi.

Geçtiğimiz yaz Kemal Ekmekçi'den evlenme teklifi alan Gizem Karaca'nın eylül ayında evleneceği ve eşiyle İzmir'de yaşayacakları söyleniyor.

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