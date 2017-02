Gizem Karaca'dan 'Game Of Thrones' sürprizi

Magazin - 02 Şubat 2017 11:54

- Türkiye Güzellik Yarışması’nda ikinci olmamın hemen ardından ilk oyunculuk teklifi geldi. İlk dizim “Eve Düşen Yıldırım” için vakit kaybetmeden bir oyuncu koçuyla çalışmaya başladım. Şu an başrol olarak 9’uncu projeme devam ediyorum.- New York Film Academy’de katıldığım oyunculuk kurslarında, hocalarımdan aldığım övgüler ve olumlu eleştirilerden sonra oyunculukla ilgili planlarım şekillendi: Yurtdışında bir film veya dizide yer almak. Özellikle Amerika’da geçirdiğim çocukluk dönemimde öğrendiğim İngilizcenin çok yararı olacağını düşünüyorum. Hayalim “Game of Thrones”da oynamak, seçmelerine katılacağım.- Annem ve babamın iş için Florida’ya taşınması nedeniyle çocukluk dönemimi Amerika’da geçirdim. Yepyeni bir hayata başlamıştık, ilkokula ve arkadaşlarıma hemen uyum sağlamıştım. Çok çabuk öğrenen ve her zaman uyumlu bir çocuktum.- Aslında çok uzağım; çocukken astronot olmak istiyordum çünkü (gülüyor). Florida’da yaşarken kendimi zorla uzay kampına gönderttim, o zamandan bana kalan tek şey uzay belgesellerine bayılıyor olmam.- Sadece ve sadece sessizlik. Loş bir oda, belki birkaç mum, pijamalarım ve laptop. Sadece fiziken değil, ruhen de dinlenmeli insan. İş hayatım çok stresli ve düzensiz, bu yüzden kendime vakit ve bir gıdım da olsa sessizlik ayırmak benim için çok önemli.- Henüz zorlamadım sanırım, çılgınlıklarım çoktur ama (gülüyor). Sanırım ciddi bir tehlikesi olmadığı sürece her şeye varım.BENİ EN GÜZEL GİYDİREN KİŞİ ANNEM- Çok bağımlısı olduğumu söyleyemem. Yani o an ne modaysa aynı şekilde giyinmeliyim diye bir takıntım yok. Beğendiğim belirli markalar var, onları takip ederim. Genellikle “kendime yakışanı giyerim” diyenlerdenim. Aslında bu konuda bir sır verebilirim; beni en güzel giydiren kişi annemdir, hâlâ “Anne ne giysem?” cümlesini kuruyorum.- Tamamen enerjime bağlı... Bazen rengarenk elbiseler, topuklular giyerim, bazen de ne varsa üstüme geçiririm.- Siyah tayt ve deri ceketim. Gerekmediği sürece aksesuvar kullanan biri değilimdir, evde bütün küpelerimin teki kayıp öyle söyleyeyim.- Belki çanta ve ayakkabı için bana kimse karışamaz diyebilirim ama giyim için her zaman ikinci fikre ihtiyacım vardır. Eğer alışverişe tek başıma çıkmak durumunda kaldıysam, elimde telefon fotoğraf çekip birkaç kişiye danışırım.- Oyunculuk yaptığım için hayatta giymem diyebileceğim bir şey yok ama günlük hayatımda fırfırlı eteklerden kaçarım.- Tayland olabilir, Phuket’i çok merak ediyorum. Fırsatım olursa biraz çılgınlık yapıp oradan da Bali’ye gidebilirim belki...- Yeni başlayacak dizimiz “İçimdeki Fırtına” için inanılmaz heyecanlıyım. Bu heyecanı yaşarken bir yandan da çekimlerimiz devam ediyor. Daha sonra ise yeni filmim “I Love You 2” vizyona giriyor. Şu an için tüm gündemim bu.- Çok klişe belki ama kesinlikle doğru, kadının da erkeğin de iç güzelliği dışa yansır. Bir insanda elektrik ve enerji çok önemli. Bu, hem duruşunu hem de bakışlarını etkiler insanın.- Gizlim saklım yok ama bir önerim var. Gülümsemek, gülmek, mutlu olmak... Ben artık hayatımda hiçbir negatif insana yer vermiyorum, böylece tüm enerjim sadece bana kalıyor.- Çikolata (Gülüyor).- Ben erkek giyiminde de karışık renk ve desenleri çok beğenirim, tabii çok abartı olmadığı sürece. Mesela erkekte kalın örgü kazakları ve salaş üstleri cool bulurum. Kısa paça pantolonların çok abartıldığını düşünüyorum, bence erkekler skinny’ye çok kaçmamalılar.- Duruşu. Devamlı etrafına bakınan erkek bana güven vermez...- Sanırım bunu benden çok karşımdaki anlar (gülüyor). Aslında bunun bir tarifi yok; etraf ısınır birden, renkler kızarır (gülüyor).- Ben aşkına çok sadık bir kadınım. Aşkımı dolu dolu yaşarım. Her şeyi onunla yapmak, yeni yerleri ilk onunla keşfetmek isterim. Bazen kendimi kaptırıp biraz anaç olabiliyorum.Kaynak:hurriyet.com.tr