Gizem Karaca'nın yeni dizi hazırlığı!

11 Şubat’ta yayın hayatına başlayacak olan “İçimdeki Fırtına” adlı dizide Deniz karakterini canlandıracak olan genç oyuncu Gizem Karaca geçtiğimiz gün Akmerkez’deydi.

Magazin - 02 Şubat 2017 08:00
Gizem Karaca'nın yeni dizi hazırlığı!
Alışveriş merkezinin alt katındaki ünlü bir giyim mağazasından alışveriş yaptıktan sonra kozmetik ve ev dekorasyon mağazalarını da gezen Gizem Karaca objektifimize sempatik tavırlarıyla yansıdı.


Yeni dizinin çekimlerini keyifli bir şekilde başladığını ve heyecanlı olduğunu söyleyen güzel oyuncu, “Dizide iki düşman kardeşin hikayesini anlatıldığını aşk ve intikam üzerine gelişen olayları hep birlikte izleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

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Bağlantılar: Gizem Karaca

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