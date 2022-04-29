Gizem Şahin’in fotoğrafları New York Times Meydanı’nda

Gizem Şahin, Amerika ve Avrupa’nın en büyük mücevher markalarından Aporro için özel bir koleksiyon hazırladı. Tanıtım için de objektif karşısına geçen ünlü modelin fotoğrafları şimdi New York’un ünlü Times Meydanı’nı süslüyor.

29.04.2022 16:33 Kültür-Sanat

Gizem Şahin’in fotoğrafları New York Times Meydanı’nda
Dünyaca ünlü reality show yıldızı Kim Kardashian’a benzerliğiyle dikkat çeken ve ‘Yerli Kim Kardashian’ diye anılan Gizem Şahin, çok ses getirecek bir işbirliğine imza attı. Şahin, Amerika ve Avrupa’nın en büyük mücevher markaları arasında yer alan, Billie Eilish, Neymar, Nusret Gökçe, Tyga gibi ünlü isimlerin de tercihi olan Aporro için özel bir koleksiyon hazırladı.

STYLÉCRUZE DERGİSİNE KAPAK OLDU

Gizem Şahin, çizim ve tasarımlarına da imza attığı GG Collection adlı koleksiyonunun tanıtımı için kendi objektif karşısına geçti. Koleksiyon için çekilen fotoğraflar, New York’un dünyaca ünlü meydanı Times’ta dev billboard’ları süslemeye başladı. Şahin, Amerika’da yayımlanan Stylécruze’a da kapak oldu.
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