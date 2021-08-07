Gizlice evlendi! Görkem Sevindik baba oluyor!

Show TV'de ekrana gelen "Kahraman Babam" dizisinde Uğur karakterine hayat veren Görkem Sevindik’in geçen yıl pandemi döneminde basketbolcu sevgilisi Kübra Siyahdemir’le gizlice evlendiği ortaya çıktı.Sessiz sedasız nikah masasına oturan ünlü oyuncu ayrıca başka bir heyecan daha yaşıyor. Sevindik, baba olmak için gün sayıyor. Çift çok yakında bebeklerini kucağına alacak.