Yıllar geçtikçe sıkılığını kaybederek yer çekimine yenilen göğüsler, kadınların en çok sorun ettiği estetik problemlerin başında geliyor. Günlük yaşamda fark edilmeden yapılan bazı davranışlar da göğüslerin daha çabuk sarkmasına neden oluyor. İşte öğrendiğinizde hemen terk edeceğiniz o alışkanlıklar.
1. Şok diyetler
Hızlı kilo verdiren diyetler, ilk bakışta ilginizi çekebilir. Ancak ayda 4 kilo verip kısa bir süre sonra verdiğiniz kiloları geri almak, göğüslerin sarkmasına neden oluyor.
2. Sigara
Sigara elastin adı verilen ve cilde esneklik kazandıran bir proteinin yapısını bozuyor. Bu nedenle sigara içen kişilerde deri esnemek yerine sarkıyor.
3- Güneşlenmek
Güneş kremi olmadan güneşlenmek, cildin yaşlanmasına ve kırışmasına neden oluyor. Bu durum göğüsleriniz için de geçerli. Güneş kremi kullanırken göğüslerinizi de ihmal etmeyin.
4- Desteksiz sutyen
Günlük yaşamınızda rahat olduğu için desteksiz sutyen kullanmayı tercih ediyorsanız, ilerleyen zamanlarda göğüslerinizin sarkmasıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Giydiğiniz sutyen, bedeninize uygun ve göğüslerinizin fazla hareket etmesini engelleyecek bir yapıda olmalı.
5- Ağır spor
Spor, vücudu ve göğüsleri şekillendirmenin birinci yolu. Ancak spor yaparken, doğru sutyen kullanmak gerekiyor. Aksi takdirde iyi bir şey yapayım derken göğüslerinize zarar verebilirsiniz. Sporcu sutyeni kullanmak bu sorunun önüne geçecektir.
Göğüslerin sarkmasına neden olan 5 alışkanlık!
Günlük yaşamda fark edilmeden yapılan bazı davranışlar da göğüslerin daha çabuk sarkmasına neden oluyor.Güzellik - 17 Temmuz 2017 20:44
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