Gökçe Bahadır: Ayrılık yok, aşk var

Önceki gün Bebek’te Efe Duru ile görüntülenen Gökçe Bahadır, ayrılıkla ilgili sorulara cevap verdi.

Magazin - 03 Mayıs 2017 07:00
Gökçe Bahadır: Ayrılık yok, aşk var
Geçen ay kısa süren bir ayrılık yaşayan Gökçe Bahadır ile Efe Duru önceki gün Bebek’te objektiflere takıldı.

Spor sonrası kahvaltı için soluğu Bebek'te bir mekanda alan çiftin keyfi yerindeydi. Ayrılıkla ilgili sorulara Bahadır,”Ne ayrılığı! Ayrılık falan yok. Aşk var” diyerek karşılık verdi.

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Kaynak: gazetevatan.com
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